Entrevista a Oriol Junqueras, President d'Esquerra Republicana
- Oriol Junqueras, president d'ERC: "Pedro Sánchez ha d'escollir entre Ciutadans o ERC i la majoria de la investidura".
- És una entrevista dels Serveis Informatius de Ràdio 4.
- Oriol Junqueras, com està? Com es viu una pandèmia des de la presó?
Estic bé, preocupat per la situació i per com podem ajudar a la ciutadania. Molt orgullós de la feina que fa el Govern de la Generalitat.
- Abans de l'arribada del COVID19, havia començat a donar classes a la Universitat, i ara fins setembre no hi podrà tornar... Com viu el confinament dins una presó?
Estem vivint un doble confinament, la presó injusta i el tancament de les presons i les visites per seguretat. No és una situació agradable, perquè estem en el nivell d’aïllament més gran des que som a la presó, però ens en sortirem.
- El Departament de Justícia va ordenar a les juntes de tractament de les presons que estudiessin la descongestió de les presons deixant confinar-se a casa als presos amb l'article 100.2 en segon grau, com és el seu cas. Alguns presos comuns si que han pogut, quina opinió li mereix que vostè i els seus companys empresonats pel procés no ho hagin pogut fer?
El departament de Justícia va fer el que havia de fer per poder complir amb les recomanacions de Nacions Unides, però les amenaces via WhatsApp del Tribunal Suprem als funcionaris va donar el seus fruits. És la constatació que som presos polítics, que se’ns castiga pel que som i el que pensem, perquè l’amenaça només tenia com a objectiu que no poguéssim fer el confinament a casa nosaltres. Res de nou, voluntat de venjança.
- Quina valoració fa en general de la gestió de la COVID19 per part del govern Sanchez-Iglesias?
El govern espanyol s’ha equivocat completament i s’ha demostrat que la gestió feta per part del Govern català ha estat més acurada i eficient, de fet hem vist com el govern espanyol ha anat sovint a remolc del català. La consellera Alba Vergés està fent una gran tasca al capdavant de Salut i en Pere Aragonès al capdavant de la gestió de crisi i administració de recursos.
-Quina opinió li mereix el pla de la desescalada? Creu en la coordinació amb les comunitats autònomes?
Està sent una nova mostra d’improvisació i desgavell. Anuncien unes mesures que hores més tard es veuen obligats a rectificar. Es basen en divisions territorials desfasades i sense lògica i tot això passa perquè es prenen les decisions a 600 quilòmetres, sense consultar i sense pactar. Haurien de mirar més cap a Alemanya i el seu model i no tant cap al segle XIX. Cal que es retornin les competències i que es gestioni des d’on s’ha fet els darrers anys.
-Creu que s’hauria d’haver actuat abans?
No sé si abans, segurament, sí, tot i que parlar quan les coses ja han passat sempre és més fàcil. Però millor segur que sí o en tot cas, haver fet cas dels consells dels experts ni del calendari ni de la voluntat de mostrar un ultranacionalisme. La recentralització ha estat clarament un error i a sobre, insisteixen en això i, a més, una oportunitat perduda per l’Estat davant de tota aquella gent que creu en un altre model. I com s’ha aplicat l’estat d’alarma, també. No som en una guerra, no cal ni el comandament únic, ni militarització, sinó criteris mèdics i posar el bé comú i les persones al centre.
-Esquerra ha votat en contra d’aquesta quarta prorroga de l’estat d’alarma, que si ha tirat endavant després d’un acord del PSOE- Podem amb C’s i PNB. En quina posició deixa a Esquerra aquesta nova aliança de Pedro Sanchez?
Hem avisat moltes vegades els darrers dies, el govern espanyol no està fent bé les coses I la recentralització ha estat un error, però de nou res ha canviat i no s’han mogut. Actuen com si tinguessin una majoria absolutíssima, sense informar ni consensuar res i ja hem dit prou. Cal parlar més, sumar i cogovernar, no imposar. I cal que es pugui gestionar des de Catalunya la nova fase que iniciem perquè s’ha demostrat que és més eficient. És evident que el PSOE ha decidir si es llença als braços de Ciutadans o si vol mantenir les majories de la investidura. Està a les seves mans, però no pot continuar com fins ara, no es poden seguir imposant les decisions per por a Vox.
-Els allunya de possibles pactes i també de la mesa de negociació entre governs...?El mateix Gabriel Rufián insinuava en el Congrés que el suport d’Esquerra en algunes qüestions podría perillar, els pressupostos generals de l’estat és una d’aquestes qüestions?
Estem vivint una de les etapes de recentralització més grans dels darrers anys i això no és tolerable. Quan acabi aquesta crisi sanitària caldrà analitzar la situació i reprendre la mesa de negociació, però és evident que som molt crítics amb la gestió que ha fet el govern espanyol i pot suposar un abans i un després. En qualsevol cas, vam fer només un acord d’investidura per una mesa de negociació, sempre hem dit que si la mesa no avança, s’acaba la legislatura.
-Quines condicions posa Esquerra per negociar els comptes de l’estat que s’adaptaran a la situació de crisi econòmica i sanitària?
No estem en aquesta fase encara. El 2020 no hi haurà pressupostos de l’Estat i de cara a l’any vinent, hem de veure quina és la situació.
-El govern espanyol està disposat a canviar la unitat de les províncies per una altra, quina és la seva proposta?
El Govern català defensa que han de ser les regions sanitàries.
-El govern català ha criticat constanment la gestió del govern español. De fet la Generalitat en algunes ocasions ha anunciat mesures (com la sortida dels nens per franges i realment qui té competència per aprovar-les és Moncloa i això ha generat confusió a la ciutadania. Creu que s’hauria d’haver fet diferent? El govern català hauria de fer autocrítica?
Qui ha de fer autocrítica és el govern de l’Estat, que constantment ha hagut de rectificar i prendre les decisions en línia amb el que defensava el Govern de la Generalitat. I això no és perquè uns siguin millor que els altres, sinó perquè el Govern català pren les decisions escoltant els experts, coneixent de primera mà la realitat i pensant en tot moment en la ciutadania. En les decisions del govern espanyol és evident que hi han entrat molt més ingredients, com un nacionalisme desfermat. Quin sentit pot tenir recentralitzar unes competències que l’Estat fa molts anys que no gestiona?
-En canvi, el ministre de Sanitat Salvador Illa ha assegurat sempre que les relacions amb la conselleria de salut són fluïdes.
Així hauria de ser, és evident. Sempre hem defensat parlar amb tothom i la màxima col·laboració i corresponsabilitat. Només amb bones paraules no resoldrem els problemes de la gent.
- Quina valoració en fa de la gestió del coronavirus exclusivament per part el govern català?
Molt bona, però malauradament en alguns moments sense poder disposar de totes les eines tant de decisió com de material. Crec que la consellera Vergés ha fet una tasca de lideratge molt rellevant al capdavant de Salut.
-Comparteix vostè la idea d’alguns consellers de govern que insisteixen que si Catalunya fos independent la crisi s’hagués gestionat millor?
Això és difícil de saber. En tot cas, jo defenso que tenim tot el dret a gestionar directament i l’encertarem i ens equivocarem. El que segur que és cert és que la proximitat i l’experiència ens haurien ajudat. Sens dubte és millor tenir les eines d’un estat que no tenir-les.
- Creu que la gestió del coronavirus s'hagués fet millor si les relacions entre Jxcat i ERC haguessin estat més fluïdes?
Sempre es treballa molt millor quan es vol sumar que quan l’objectiu és un altre. Espero que tothom tingui com a principal objectiu sumar i fer pinya per poder ajudar a la ciutadania del nostre país.
- El president Quim Torra va dir que un cop s'aprovessin els pressupostos de la Generalitat, convocaria eleccions perquè considerava que la legislatura estava esgotada. Un anunci que es va fer sense ERC saber-ho. Malgrat la situació actual, té sentit que un govern que se suposa dividit i esgotat segueixi al capdavant de la Generalitat'
La prioritat ara mateix és salvar tantes vides com sigui possible i començar a posar les bases de la reconstrucció del país perquè la crisi econòmica i social que s’inicia no la paguin els de sempre. Aquí no hi pot haver fisures. És i ha de ser la prioritat avui. Altra cosa és si caldrà passar per les urnes perquè els ciutadans puguin decidir quines majories han de liderar aquest futur on moltes coses hauran de canviar i segur que caldrà.
- Creu que Quim Torra, i el conjunt del govern s'ha d'exposar que sigui el Suprem qui pugui activar el rellotge de les eleccions a catalunya?
No. És evident que no podem deixar que els tempos polítics i electorals els marqui el Tribunal Suprem, sinó les forces polítiques que donen suport al Govern, però per això cal que les decisions i els escenaris futurs estiguin consensuats entre els membre de la coalició de Govern. No es poden continuar prenent les decisions sense consultar al soci de Govern per pur tacticisme electoral.
- Creu que aquest govern, veient les discrepàncies entre els dos partits fins i tot en aquesta situació, pot durar gaire més? Per exemple... l'audio que s'escolta al vicepresident Costa pactar amb Ciutadans en contra del President Roger Torrent? Quina opinió li mereix?
És una evidència més que hi ha una diferència clara entre el que es predica i el que es practica. No vull entrar en més desqualificacions, només em preocupa el silenci llarg de JxCat perquè es podria entendre que comparteix l’objectiu de Costa. En tot cas, cal seure, parlar i consensuar quina ha de ser l’estratègia dels propers mesos. Des d’Esquerra Republicana ho hem demanat sempre.
- Esquerra sempre ha dit que li agradaria que la decisió de convocar eleccions fos consensuada, malgrat la prerrogativa la té exclusivament el president Quim Torra. Confia que els hi comunicarà aquesta vegada?
Seria el més lògic i responsable.
- En el cas d'unes eleccions avançades si tenint en compte els precedents, tindria per vostè sentit tornar a reeditar un govern d'ERC i Jxcat?
Tenim un objectiu en comú fonamental que és la República catalana, la independència del nostre país. Sempre hem de treballar per sumar, no per restar.
- Si es que sí, quina és la seva fórmula per refer les confiances trencades? Canviar les primeres espases, per exemple?
Seure, parlar i consensuar una estratègia conjunta. Aquesta és la fórmula que ha defensat sempre Esquerra Republicana. Es fa veure que hi ha moltes diferències estratègiques, però probablement no n’hi ha tantes. Tots tenim com a objectiu aconseguir la independència de Catalunya i coincidim que la via és fer-ho a través de l’exercici d’un referèndum d’autodeterminació. Doncs posem-nos a treballar.
- Ha tingut alguna mena de contacte amb Carles Puigdemont en els darrers mesos?
No, aquests darrers mesos, no. Està sent molt difícil la comunicació amb l’exterior.
-Moltes Gràcies per atendre’ns