Jacobo Serra y Xoel López, juntos y "A plena luz"
- Estrenamos el videoclip que han realizado durante el confinamiento
"A plena luz" surge de la necesidad de expresar un sentimiento de resurgimiento. Es una canción de superación y de lucha. En "A plena luz" elcorazón vuelve a latir tras la derrota.
Son palabras de Jacobo Serra para describir su nuevo single, "A plena luz", canción que ha decidido lanzar mientras trabaja en su próximo LP.
Serra inaugura esta nueva etapa con una canción llena de contrastes (la lucha entre derrota y resurgimiento) construidos a través de sintetizadores que crean un efecto atmosférico, bases rítmicas que simulan las pulsaciones del corazón y un lado más folk que incluye banjoleles, ukeleles, piano, guitarra clásica y acústica.
En las letras ha contribuido Juanma Latorre (Vetusta Morla), los arreglos orquestales son del cuarteto de Liverpool Echo Strings y la segunda voz que acompaña a Jacobo en la canción es la de Xoel López.
Xoel es un artista único, increíble, con un talento y una sensibilidad muy especial. Ni siquiera tuvo que escuchar la canción para decirme que “sí”. Con su suntuosa voz, "A plena luz" cobró todo el sentido.
El videoclip de "A plena luz"
Jacobo empezó a trabajar hace tiempo en un guion conceptual para la canción. Quería un vídeo que fuese "íntimo y delicado" y tenía que salvar las limitaciones del confinamiento.
Xoel y Jacobo se grabaron por separado, cada uno en su casa. El resto del trabajó corrió a cargo del realizador David Sarciat y la diseñadora gráfica y creativa Roiz Saiz, que es también co-protagonista del videoclip.