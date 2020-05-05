Jacobo Serra y Xoel López, juntos y "A plena luz"

"A plena luz" surge de la necesidad de expresar un sentimiento de resurgimiento. Es una canción de superación y de lucha. En "A plena luz" elcorazón vuelve a latir tras la derrota.

Son palabras de Jacobo Serra para describir su nuevo single, "A plena luz", canción que ha decidido lanzar mientras trabaja en su próximo LP.

Serra inaugura esta nueva etapa con una canción llena de contrastes (la lucha entre derrota y resurgimiento) construidos a través de sintetizadores que crean un efecto atmosférico, bases rítmicas que simulan las pulsaciones del corazón y un lado más folk que incluye banjoleles, ukeleles, piano, guitarra clásica y acústica.

En las letras ha contribuido Juanma Latorre (Vetusta Morla), los arreglos orquestales son del cuarteto de Liverpool Echo Strings y la segunda voz que acompaña a Jacobo en la canción es la de Xoel López.

Xoel es un artista único, increíble, con un talento y una sensibilidad muy especial. Ni siquiera tuvo que escuchar la canción para decirme que “sí”. Con su suntuosa voz, "A plena luz" cobró todo el sentido.

Xoel López y Jacobo Serra, juntos en el estudio de grabaciónrne