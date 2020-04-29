Joe Crepúsculo estrena videoclip para "Discoteca en ruinas"

Joe Crepúsculo estrena videoclip en Radio 3. Aquí tienes "Discoteca en ruinas", el nuevo single de Joel Iriarte.

La canción sirve como adelanto de un doble LP que Crepus publicará después del verano. El álbum se llamará Supercrepus II y llevará el sello de El Volcán Música.

"Discoteca en ruinas" llega unas semanas de "Cuarentena sin ti", el single anterior, en el que Joe Crepúsculo nos regalaba una canción de amor y cuarenta.

Este nuevo single, compuesto por Crepus, cuenta con la producción de Sergio Pérez (Svper) y las guitarras de Alberto Martínez Río.