Celebra el Día del Libro con Radio 3

Como cada 23 de abril el mundo del libro se pone de largo. Con la carga simbólica del recuerdo a Cervantes y Shakespeare, la UNESCO instituyó el Día Internacional del Libro. Una ocasión más para celebrar la literatura, la magia inspiradora de los libros.

En Radio 3 toda nuestra programación de este día estará dedicada al libro. Hablaremos con escritores y editoriales. Librerías grandes y pequeñas pasarán por lo micrófonos de la emisora. También artistas de diferentes ámbitos y los oyentes, que nos hablarán de los libros que están leyendo estos días de confinamiento.

Todos nuestros programas, los culturales, Hoy Empieza Todo, Efecto Doppler, El séptimo vicio, Todos somos sospechosos o Siglo 21 se centrarán en los libros. También los espacios musicales contarán con invitados especiales y se llenarán de música inspirada o inspiradora de la literatura.

Este 23 de abril seguirá siendo el Dia del Libro, en plena crisis del Covid-19. Y hay que celebrarlo desde casa. Lee con Radio 3.