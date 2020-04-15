Maren interpreta "Dear Murphy" en directo desde su casa

Maren es una artista nacida en Bilbao en 2002. La conocíamos por el EP con el que debutó en 2018, cuando solo tenía 15 años. Lo tituó Alguien sin vergüenza y en él cantaba en castellano, ingés y euskera.

Este 2020 Maren publicará su primer disco largo. Se va a llamar Margaritas y lavanda y ya conocemos el primer single: "Dear Murphy".

En plena época de confinamiento por Covid-19, Maren ha aprovechado para grabarse a una toma interpretando en directo "Dear Murphy" desde su casa. Un vídeo que estrenamos en exclusiva en Radio 3.