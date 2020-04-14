Delaporte estrenan "No dirás", nuevo videoclip junto a Ximena Sariñana

Delaporte estrenan videoclip en Radio 3. Aquí tienes "No dirás", nuevo single que el dúo ha lanzado con la colaboración de la artista mexicana Ximena Sariñana. La canción es un adelanto del disco que publicarán próximamente. Ahora, os dejamos con el videoclip y con un texto de Sandra y Sergio en el que nos explican las circunstancias en las que han producido este vídeo.

Delaporte sobre "No dirás"

Teníamos claro que queríamos lanzar un vídeo de "No dirás" para que se mostrara visualmente la fuerza y la luz que transmitía la canción. En un principio, la idea era grabarlo con Ximena cuando viniera a Madrid o nosotros allí en México, ya que teníamos programado salir de gira por allá.

El problema fue que con el Covid-19, todos los planes se trastocaron un poco y no pudimos llevarlo a cabo. Por fortuna, teníamos claro que queríamos baile en el tema y que queríamos juntarlo con lo que hiciéramos junto a Ximena y, antes de que ocurriera toda esta crisis, grabamos unas tomas de unos bailarines con Jaime Massieu (fotógrafo, director y visuales de Delaporte). Ximena se grabó desde su casa, en Ciudad de México, y nosotros conseguimos grabarnos en un estudio antes de que todo fuera a peor y se declarara el estado de alarma.

Zona Extra Delaporte en la fiesta de Radio 3 Extra - 21/02/19 Delaporte en la fiesta de Radio 3 Extra - 21/02/19 rtve play

Así que, aunque hemos tardado más en poder lanzar el vídeo, por fin ya está aquí para dar alegría a toda esta cuarentena. Nos hemos dado cuenta de que desde casa se pueden hacer grandes cosas y, sacar adelante este vídeo, para nosotros ha sido todo un reto, al no poder estar cerca de ella. Pero el resultado nos gusta mucho y es muy fresco. Supone una diferencia respecto a "Clap clap" (dirigido por Inés de León y Larry Balboa) y también a la línea del disco en general, porque, sin duda, "No dirás" es el tema más luminoso del disco que vendrá próximamente.