Predicciones, avistamientos y bulos del coronavirus

¿Son ciertas las predicciones que alertaban sobre la pandemia del coronavirus? ¿Qué hay detrás de los vídeos que recogen extraños fenómenos de luces en varias regiones del país? En las últimas semanas las redes sociales se han llenado de imágenes que parecen registrar extraños fenómenos paranormales de luces y sonidos. También se ha viralizado un audio procedente de un programa de RAC1 en el que una supuesta vidente “predecía” la actual crisis santiaria desde el pasado mes de octubre. ¿Qué hay de real? El equipo de Espacio en Blanco trata de recabar respuestas en su último programa y recoge los testimonios sobre apariciones de extrañas luces y sonidos en el cielo.

Predicciones del coronavirus

“Va a ser un año difícil, la humanidad está en un momento de cambio y de evolución espiritual, este año va a morir muchísima gente. […]La perturbación que siento es muy fuerte. […] Todo aquel que haya acumulado energías negativas tendrá que marcharse, tendrá que morir. Son acontecimientos que se desarrollarán en los primeros seis meses del año que viene y van a conmocionar a todo el planeta. Porque todo el planeta tiene que tener un cambio de consciencia. No será por guerras, más bien creo en algo bacteriológico”

Esta era parte de la declaración de la supuesta vidente Luz Arnau que se escucha en el audio viralizado estas semanas en las redes sociales. Un audio que supuestamente procede del programa Misteris de RAC1 emitido en octubre de 2019. “Es mentira y un montaje. Este audio viral nunca se llegó a emitir en octubre de 2019 porque fue grabado después de la epidemia del coronavirus”, así de claro responden desde Maldita.es en el programa de Espacio en blanco. “No existe ninguna publicación en el programa de Misteris en el que la supuesta vidente hable explícitamente del nuevo brote coronavirus. Desde Maldita.es hemos escuchado los audios de octubre, noviembre, diciembre de 2019 y enero, febrero y marzo de 2020 en los que la supuesta vidente habla (o bien como entrevistada o bien para atender a algún oyente) y no hemos encontrado el audio emitido en esta cadena. Además, desde aquí nos indican que Misteris es un espacio pagado y no producido por RAC1”, apuntan.

Por su parte el director de Magic Internacional, Alfonso Trinidad, apunta en el programa que conoce desde hace años a Luz Arnau y que no le sorprenden sus declaraciones en el audio. “No me sorprende lo que dice porque lleva muchos años diciendo que hay muchas personas que tiene que abandonar este mundo”, apunta en primer lugar. Pero añade: “Lo cierto es que ese programa no está en la página web de RAC 1 y creo que en momento así, hay que dar un pequeño tirón de orejas. Si es un bulo, deben asumir todas las consecuencias posibles. Los medios deberíamos ser más cuidadosos en esos aspectos”, concluye.