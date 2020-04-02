Coronavirus

Radio 3 emite un programación alternativa

  • Desde este lunes 16 de marzo emitimos una programación alternativa excepcional.
  • Los podcast y vídeos de todos los programas y especiales de Radio 3, y contenidos de Radio 3 Extra siguen disponibles en nuestra app exclusiva y nuestra página web.
Todo volveráVer ahora
Todo volverá
Radio 3

La crisis mundial provocada por el coronavirus COVID-19 ha generado una situación inédita en España que afecta también a Radio 3. Desde este lunes 16 de marzo emitimos una programación alternativa excepcional.

Los podcast de todos los programas y especiales de Radio 3 siguen disponibles en nuestra app exclusiva y nuestra página web. En Radio 3 Extra seguirás encontrando la oferta habitual en podcast y vídeo, a los que podrás acceder exclusivamente de forma online. La actualidad de Radio 3 sigue disponible en nuestras redes sociales.

Nos afecta a todos

Esta es una alerta sanitaria que afecta a todos.Todos tenemos la responsabilidad para no contagiarnos y, sobre todo, para no contagiar a las personas más vulnerables.

Te pedimos encarecidamente que sigas las normas de las autoridades sanitarias:

  • Lávate frecuentemente las manos con jabón.
  • Evita tocarte ojos, nariz y boca.
  • Tose cubriéndote la boca y la nariz.

Es una responsabilidad social, de todos juntos y de cada uno por separado. Por eso, por favor, quédate en casa.