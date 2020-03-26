QuedateEnCasa

En estos días excepcionales estamos creando una programación alternativa durante la cuarentena por el coronavirus COVID-19. Acompañándote y concienciándonos todos sobre la necesidad de cumplir las medidas de confinamiento y las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

También te lo dicen los artistas y grupos.

Tenemos activa toda producción de los contenidos audiovisuales en Radio3 Extra que puedes encontrar en nuestra web y en nuestra aplicación exclusiva.

Además nos puedes seguir en las redes sociales de la emisora y de los programas donde estamos haciendo algunos de nuestros contenidos en directo, con los que puedes interactuar.

Radio 3 ha diseñado una programación alternativa, en muchos momentos del día, para acompañar estos días de obligada cuarentena en las casas. Con una selección musical diseñada por los mejores críticos musicales, los de Radio 3.

Además tienes todos los podcast y videos de Radio3 y de Radio 3 Extra, incluyendo los vídeos de los eventos de la emisora y proyectos especiales que puedes volver a disfrutar.

El mensaje de aislarse para romper la cadena de propagación del virus está siendo repetido estos días por los principales artistas y grupos de nuestro país. Los puedes ver en nuestras redes. Todos te recuerdan lo principal, quédate en casa.