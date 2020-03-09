Cambio de hora, cambio de frecuencias

Cambio de hora rne audio

Con motivo del cambio al horario de invierno, desde el próximo 29 de marzo, Radio Exterior de España cambia sus frecuencias de emisión en Onda Corta.

Para África Occidental y Atlántico sur, Oriente Medio, e Índico, de lunes a viernes, desde las 15 horas hasta las 23 horas UTC (Tiempo Universal Coordinado), es decir, de 17 a 01 hora oficial española.

Frecuencias de emisión:

- África Occidental y Atlántico sur, 11.670 Khz., banda de 25 metros.

- Oriente Medio e Índico, 12.030 Khz, banda de 25 metros.

Hacia América del norte y sur, Radio Exterior de España transmitirá en onda corta, de lunes a viernes, de 18 a 02 horas UTC, es decir, de 20 a 04 hora oficial española.

Frecuencias de emisión:

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 25 metros.

- América del norte y Groenlandia, 9.690 Khz, banda de 31 metros.

Los sábados y domingos, el Canal Internacional de RNE transmitirá su señal de 14 a 22 horas UTC, es decir, de 16 a 24 hora oficial española. Las frecuencias de emisión y las zonas de cobertura son las siguientes:

- África Occidental y Atlántico sur, 11.670 Khz, banda de 25 metros.

- América del sur, 11.940 Khz, banda de 11.940 metros.

- América del norte y Groenlandia, 9.690 Khz, banda de 31metros.

- Oriente Medio e Índico, 12.030 Khz, banda de 25 metros.

Radio Exterior de España se puede seguir a través de la radio satelital en todos los puntos del planeta las 24 horas del día ininterrumpidamente:

Eutelsat Hotbird 13B: frecuencia 12.302.88 MHz. Polarización vertical.

Hispasat 30W-5: frecuencia 12.052 Mhz. Polarización vertical.

Asiasat 5: frecuencia 3.840 Mhz. Polarización horizontal.

Eutelsat 8 West B: frecuencia 3.895,7 Mhz. Polarización circular izquierda.

Intelsat Galaxy 23: frecuencia 4.191,35 Mhz. Polarización vertical.

Radio Exterior de España se oye en Internet, en streaming o en los podcast de toda su programación.

Existen además aplicaciones móviles (poner enlace para app de Apple o Android) para aplicaciones móviles, como teléfonos y tabletas. Y desde cualquier municipio y provincia de España se puede disfrutar, a través de la televisión, de Radio Exterior de España por TDT.