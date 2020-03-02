El Festival Cara·B, en Radio 3
- Escucha el programa especial con los mejores momentos
- Con las actuaciones de Aleesha, Bejo o Pony Bravo
Mujeres, Young Beef, Guadalupe Plata, Bad Gyal, Bejo, Dellafuente, Estrella Morente o Cecilio G. son algunos de los nombres que han protagonizado las sucesivas ediciones del Festival Cara·B, uno de esos encuentros musicales donde tenemos oportunidad de descubrir a los artistas en sus primeros momentos, antes de dar el salto a los más grandes escenarios. Ésta es una de las características que más nos atrae del Cara·B, esa sensación de llegar con la mente casi en blanco y marchar con un montón de pistas musicales a seguir en la cabeza.
Por eso hemos vuelto este 2020 a la 6ª edición del Festival Cara·B, para disfrutar de una mujer que dará mucho que hablar, Aleesha, y de observar cómo Soto Asa se merienda al público a base de reggaeton, morro y autotune. También hemos visto cómo se las gastan desde el otro lado del Atlántico los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso o El Mató a Un Policia Motorizado y hemos podido corroborar que Pony Bravo siguen siendo uno de los grupos más curiosos y creativos del panorama musical de nuestro país.
Cómo definir al Festival Cara·B
El Cara·B podría ser un festival de músicas urbanas pero la etiqueta se le queda pequeña. ¿Dónde metes la locura de Locoplaya, esa fiesta particular que se han montado Bejo, Don Patricio y Uge desde Canarias o el coctel lisérgico que nos sirven el colectivo Fanso? ¿Cómo acotas una muestra donde los sonidos latinos vienen de la mano de las cumbiatunes que nos sirven Ortiga o el dancehall futurista de Deva? No puedes. No puedes definir el festival y ahí quizás radica la gracia del invento.
Si teneis, como nosotros, ganas de descubrir qué hay más alla del mainstream musical os invitamos a escuchar el resumen de la 6ª edición del Festival Cara·B, escuchad este resumen de dos horas elaborado por Radio 3.