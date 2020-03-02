El Festival Cara·B, en Radio 3

Mujeres, Young Beef, Guadalupe Plata, Bad Gyal, Bejo, Dellafuente, Estrella Morente o Cecilio G. son algunos de los nombres que han protagonizado las sucesivas ediciones del Festival Cara·B, uno de esos encuentros musicales donde tenemos oportunidad de descubrir a los artistas en sus primeros momentos, antes de dar el salto a los más grandes escenarios. Ésta es una de las características que más nos atrae del Cara·B, esa sensación de llegar con la mente casi en blanco y marchar con un montón de pistas musicales a seguir en la cabeza.

Festivales Festivales - Festival Cara·B 2020 - 01/03/20 rne audio

Por eso hemos vuelto este 2020 a la 6ª edición del Festival Cara·B, para disfrutar de una mujer que dará mucho que hablar, Aleesha, y de observar cómo Soto Asa se merienda al público a base de reggaeton, morro y autotune. También hemos visto cómo se las gastan desde el otro lado del Atlántico los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso o El Mató a Un Policia Motorizado y hemos podido corroborar que Pony Bravo siguen siendo uno de los grupos más curiosos y creativos del panorama musical de nuestro país.