Radio 3 en ARCOmadrid 2020

  • Radio 3 Extra te ofrece un resumen audiovisual cada jornada
  • Vive la inauguración de la feria de arte contemporáneo con Siglo 21
Es Solo Cuestión de Tiempo, la apuesta de ARCO 2020Ver ahora
Es Solo Cuestión de Tiempo, la apuesta de ARCO 2020
RADIO 3

Desde el 26 de febrero hasta el 1 de marzo, Madrid vuelve a convertirse en referencia del arte más vanguardista con la celebración de ARCO. 209 galerías que llegan de 30 países conforman el Programa General y los comisariados.

Se trata de uno de los escaparates más importantes del mundo de la pintura, escultura, instalaciones, fotografía, vídeo, new media, dibujo y grabado.

En la jornada inaugural de la feria te hemos ofrecido una edición especial de Siglo 21 desde IFEMA, sede de ARCOmadrid.

Siglo 21Siglo 21 - Especial ARCO - 26/02/20

Siglo 21 - Especial ARCO - 26/02/20rne audio

Vídeos exclusivos en Radio 3 Extra

Además, te invitamos a descubrir la diversidad de las propuestas al detalle con la crónica audiovisual de Radio 3 Extra: una serie de tres episodios con el testimonio visual del arte más actual y las voces de comisarios y galeristas del momento.

En este vídeo, te enseñamos cómo es el espacio dedicado a la obra del artista visual Felix Gonzalez-Torres.

Zona ExtraZona Extra - Descubre ARCO 2020 con Radio 3 Extra - 26/02/20

Zona Extra - Descubre ARCO 2020 con Radio 3 Extra - 26/02/20rtve play

En este otro, te presentamos dos propuestas singulares de la feria, Diálogos y Opening.

Zona ExtraZona Extra - Radio 3 Extra te descubre Diálogos y Opening de ARCO 2020 - 27/02/20

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