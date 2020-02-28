Radio 3 en ARCOmadrid 2020

Desde el 26 de febrero hasta el 1 de marzo, Madrid vuelve a convertirse en referencia del arte más vanguardista con la celebración de ARCO. 209 galerías que llegan de 30 países conforman el Programa General y los comisariados.

Se trata de uno de los escaparates más importantes del mundo de la pintura, escultura, instalaciones, fotografía, vídeo, new media, dibujo y grabado.

En la jornada inaugural de la feria te hemos ofrecido una edición especial de Siglo 21 desde IFEMA, sede de ARCOmadrid.

Siglo 21 Siglo 21 - Especial ARCO - 26/02/20 rne audio