Radio 3 en ARCOmadrid 2020
- Radio 3 Extra te ofrece un resumen audiovisual cada jornada
- Vive la inauguración de la feria de arte contemporáneo con Siglo 21
Desde el 26 de febrero hasta el 1 de marzo, Madrid vuelve a convertirse en referencia del arte más vanguardista con la celebración de ARCO. 209 galerías que llegan de 30 países conforman el Programa General y los comisariados.
Se trata de uno de los escaparates más importantes del mundo de la pintura, escultura, instalaciones, fotografía, vídeo, new media, dibujo y grabado.
En la jornada inaugural de la feria te hemos ofrecido una edición especial de Siglo 21 desde IFEMA, sede de ARCOmadrid.
Vídeos exclusivos en Radio 3 Extra
Además, te invitamos a descubrir la diversidad de las propuestas al detalle con la crónica audiovisual de Radio 3 Extra: una serie de tres episodios con el testimonio visual del arte más actual y las voces de comisarios y galeristas del momento.
En este vídeo, te enseñamos cómo es el espacio dedicado a la obra del artista visual Felix Gonzalez-Torres.
En este otro, te presentamos dos propuestas singulares de la feria, Diálogos y Opening.