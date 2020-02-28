'L'ull de la tempesta' de Porto Bello, premi Disc Català de l'Any de Ràdio 4
- El premi s'entregarà el proper dilluns 9 de març en el decurs d'una festa a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm amb les actuacions de Porto Bello i Maria Jacobs.
- Aconsegueix les teves invitacions en aquest enllaç, (aforament limitat a la capacitat de la sala).
Els oients de Ràdio 4, a través del programa "Catalunya Exprés Magazinevotació popular el que consideren el millor disc editat en català durant el 2019: "L’ull de la tempesta" del grup Porto Bello
El grup d’Altafulla liderat per Tonet Blazquez ha guanyat amb "L’ull de la tempesta" el Disc Català de l'Any 2019. Premi que l'acredita com l'àlbum català més destacat de la temporada, segons els oients de Ràdio 4. A més, Porto Bello han aconseguit amb aquest treball, el segon de la seva discografia, colocar una de les seves cançons entre les tres més punxades l’any 2019 a les emissores de ràdio a Catalunya segons la llista publicada per APECAT (L'Associació de Productors i Editors Fonogràfics i Videogràfics Catalans).
Porto Bello ha aconseguit més vots que la resta de finalistes, li seguia el disc "Fans del sol" de Oques Grasses i "No em dona la gana" de Gertrudis. Els altres finalistes eren: "Tr3tze” de 31Fam, "Festa Major" de Cesk Freixas, "Energia Fosca de El Petit de Cal Eril, "Flors mentre visqui" de Lildami, "Per la bona gent" de Manel, "Translúcid" de Smoking Souls i "Delta” de Xeic!.
Ràdio 4, a través del programa de Joan Arenyes"Catalunya Exprés Magazine", ha organitzat un any més l'elecció del Premi Disc Català de l'Any en una votació popular feta exclusivament a través del web www.rtve.es/disccatala. "Catalunya Exprés Magazine" s'emet els diumenges de 16h a 19h de la tarda.
L'acte de lliurament del premi tindrà lloc dilluns 9 de març, a les 20 hrs. a l'Antiga Fàbrica Estrella Damm de Barcelona amb les actuacions de Porto Bello i Maria Jacobs. Les invitacions per a la festa ja es poden reservar a la web de Ràdio 4: http://www.rtve.es/radio4
Un premi històric
El premi "Disc Català de l'Any" de Ràdio 4 és el guardó més antic de tots els que s'atorguen en l'àmbit de la música cantada en català. Va néixer l'any 1979 de la mà de Joan Ramon Mainat al seu programa "Cançons al vent" i en el seu palmarès hi figuren noms com Lluís Llach, Joan Manuel Serrat, La Trinca, Marina Rossell, Sau, Antònia Font, Gossos, Els Amics de les Arts, Els Catarres i Obeses.
L'última edició la va guanyar el grup Els Catarres amb l'àlbum "Tots els meus principis".