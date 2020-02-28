Derby Motoreta's Burrito Kachimba y Kiko Veneno presentan "Alas del mar"

Acaba de ver la luz la versión definitiva de "Alas del mar", la canción que Derby Motoreta's Burrito Kachimba y Kiko Veneno compusieron y grabaron juntos en La Residencia de Radio 3.

Invitados por el programa Hoy empieza todo con Ángel Carmona, Kiko y los Derby dejaron Sevilla por una semana para poner rumbo a La Coruña. Allí se encuentran los Estudios Mans, propiedad de la Fundación Paideia, el lugar donde los Derby han creado una canción junto a Veneno, uno de sus grandes referentes musicales.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Derby Motoreta's Burrito Kachimba & Kiko Veneno - Alas del mar (Masterizada) rne audio

La canción se presentó hace semanas en el programa que dirige Ángel Carmona pero hoy compartimos contigo la versión definitiva, ya masterizada.