Derby Motoreta's Burrito Kachimba y Kiko Veneno presentan "Alas del mar"
- Canción creada de forma conjunta durante una semana en la Residencia de Radio 3
- "Alas del mar" se ha grabado en los Estudios Mans, en La Coruña
Acaba de ver la luz la versión definitiva de "Alas del mar", la canción que Derby Motoreta's Burrito Kachimba y Kiko Veneno compusieron y grabaron juntos en La Residencia de Radio 3.
Invitados por el programa Hoy empieza todo con Ángel Carmona, Kiko y los Derby dejaron Sevilla por una semana para poner rumbo a La Coruña. Allí se encuentran los Estudios Mans, propiedad de la Fundación Paideia, el lugar donde los Derby han creado una canción junto a Veneno, uno de sus grandes referentes musicales.
La canción se presentó hace semanas en el programa que dirige Ángel Carmona pero hoy compartimos contigo la versión definitiva, ya masterizada.
La Residencia de Radio 3
La Residencia de Radio 3 es un proyecto de Hoy empieza todo y la Fundación Paideia Galiza que nace con la idea de sumar la creatividad de las bandas y artistas que pasan por los Estudios Mans, compartiendo espacio, estudio, acordes y vivencias.
Hasta el momento, el proyecto ha propiciado la unión creativa de Viva Suecia con Rufus T Firefly, Love of Lesbian con Amaro e Iván Ferreiro, Novedades Carminha con Dellafuente, Izal con Depedro, Coque Malla con Morgan o Luisa Sobral con Zahara.