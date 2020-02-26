Radio 3 Extra estrena nuevos programas en vídeo y podcast
- 'Rock and Roll Highschool', 'Cuaderno de Notas Musicales', 'Fantasía del 2000' y 'Círculos Excéntricos' son los nuevos espacios de Radio 3 Extra.
- Radio 3 Extra es una plataforma de contenidos audiovisuales disponibles solo en radio3.es y en la app exclusiva de Radio 3
- Las novedades de Radio 3 Extra para 2020 se presentaron en su fiesta anual
- Ya puedes escuchar el primer podcast de 'Rock and Roll Highschool' presentado por Diego RJ de 'El Sótano'
Cuatro nuevos programas se suman a la oferta en vídeo y podcast de Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3. Desde este miércoles ya puedes escuchar el primer podcast de 'Rock and Roll Highschool', un espacio presentado por Diego RJ que emerge de 'El Sótano' para impartir una asignatura virtual de historia del rock and roll. Su primera entrega es una toma de contacto con grandes canciones fechadas entre 1957 y 1999. Puedes escucharlo aquí:
'Rock and Roll Highschool' fue una de las novedades que descubrimos en la fiesta anual de Radio 3 Extra que tuvo lugar el jueves 20 de febrero en la sala La Riviera de Madrid. También se presentó 'Cuaderno de notas musicales', un nuevo espacio en vídeo que podrás ver a partir de este viernes en Radio 3 Extra. Semanalmente descubriremos las mentes literarias que se esconden detrás de los grandes artistas nacionales. En persona, serán los encargados de destripamos las letras que más le gustan.
También se suma a la oferta en vídeo 'Fantasía del 2000', un encuentro con la opinión de la calle para valorar la década de los 2000 que podrás disfrutar cada sábado. De Fotolog a los móviles con tapa. De Operación Triunfo al discman. La opinión pública habla para rememorar esta época que marcó nuestras vidas.
Completará la semana de Radio 3 Extra el podcast 'Círculos Excéntricos', un espacio semanal y dominical para la ruptura, la rebeldía, la juventud, la revolución y el hype. Una invitación a orbitar por los círculos excéntricos que dibujan el paisaje de la contracultura.
Radio 3 Extra sigue creciendo
Radio 3 Extra incorpora cuatro nuevos espacios para seguir respondiendo a las inquietudes de un público joven e inquieto que apuesta por la creatividad y la innovación. Nuevos podcast y contenidos en vídeo que se suman a 'Desatados', 'Backline', 'Palabra Voyeur', 'Amordiscos', 'Top Gus Extra', 'Retromanía', 'Atrvpadxs', 'The Selector', 'Hablando con las agujas', 'Si no puedo Bailar', 'En Tenguerengue', 'Raider Sport 3', 'Latinator', 'Bandera Negra', 'Resonancias', 'DesatadosBacklinePalabra Voyeur'AmordiscosTop Gus ExtraRetromanía'AtrvpadxsThe SelectorHablando con las agujasSi no puedo Bailar'En TenguerengueRaider Sport 3LatinatorBandera NegraResonancias3.0' y 'Es Otro Programa Millennial'. Descúbrelos todos en rtve.es/radio3extra y mantente al día de sus nuevas entregas en Twitter en rtve.es/radio3extra@radio3extra.