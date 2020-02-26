Radio 3 Extra estrena nuevos programas en vídeo y podcast

Cuatro nuevos programas se suman a la oferta en vídeo y podcast de Radio 3 Extra, la plataforma de contenidos audiovisuales de Radio 3. Desde este miércoles ya puedes escuchar el primer podcast de 'Rock and Roll Highschool', un espacio presentado por Diego RJ que emerge de 'El Sótano' para impartir una asignatura virtual de historia del rock and roll. Su primera entrega es una toma de contacto con grandes canciones fechadas entre 1957 y 1999. Puedes escucharlo aquí:

Rock and Roll Highschool Rock and Roll Highschool - Cap.1; Esto es rock and roll (1957-1999) - 26/02/20 rne audio

'Rock and Roll Highschool' fue una de las novedades que descubrimos en la fiesta anual de Radio 3 Extra que tuvo lugar el jueves 20 de febrero en la sala La Riviera de Madrid. También se presentó 'Cuaderno de notas musicales', un nuevo espacio en vídeo que podrás ver a partir de este viernes en Radio 3 Extra. Semanalmente descubriremos las mentes literarias que se esconden detrás de los grandes artistas nacionales. En persona, serán los encargados de destripamos las letras que más le gustan.

También se suma a la oferta en vídeo 'Fantasía del 2000', un encuentro con la opinión de la calle para valorar la década de los 2000 que podrás disfrutar cada sábado. De Fotolog a los móviles con tapa. De Operación Triunfo al discman. La opinión pública habla para rememorar esta época que marcó nuestras vidas.

Completará la semana de Radio 3 Extra el podcast 'Círculos Excéntricos', un espacio semanal y dominical para la ruptura, la rebeldía, la juventud, la revolución y el hype. Una invitación a orbitar por los círculos excéntricos que dibujan el paisaje de la contracultura.