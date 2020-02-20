Bilbao BBK Live cierra su cartel con más de 50 nombres nuevos
Bilbao BBK Live cierra el cartel de su edición 2020 incorporando a su cartel 54 nuevos nombres para sumar un total de 93 artistas y bandas que se darán cita el 9, 10 y 11 de julio en Bilbao.
La programación de Basoa y Lasai junto a Fontaines D.C., Bicep, Blood Orange, Meute, Moses Sumney, Orville Peck y La Casa Azul, entre otros, se suman a los ya anunciados Kendrick Lamar, The Killers, Placebo, Pet Shop Boys, FKA twigs y Bad Bunny.
Jueves 9 de Julio
KENDRICK LAMAR · PLACEBO · CARIBOU · MEUTE · THE RAPTURE · ACID ARAB live · ionalee / iamamiwhoami · LA BIEN QUERIDA · ORVILLE PECK · PERFUME GENIUS · BLANCO PALMERA · CHAI · ERIK URANO · MEGANSITO EL GUAPO · SiR · STELLA DONNELLY · THE 2 BEARS · THE MURDER CAPITAL · XABI BANDINI
Basoa: THE BLACK MADONNA · HORSE MEAT DISCO · ERIS DREW · JOSEY REBELLE · JULIAN FALK
Lasai: COSMO VITELLI · IVAN SMAGGHE · MAX ABYSMAL · UPSAMMY · XHAMANA JOHNES
Viernes, 10 de julio
THE KILLERS · BICEP live · BOMBA ESTÉREO · FONTAINES D.C. · SUPERGRASS · HINDS · HO99O9 · KELLY LEE OWENS · LEÓN BENAVENTE · TOMM¥ €A$H · WHITNEY · CALIFATO ¾ · CARIÑO · COLECTIVO DA SILVA · DANILESS · DJ PEGATAS · DORA · INHALER · OMAGO · SCALPING · SEN SENRA · TOC · WORKING MEN’S CLUB
Basoa: CARL CRAIG · PALMS TRAX · CALL SUPER · IDENTIFIED PATIENT · MOZHGAN
Lasai: BEESMUNT SOUNDSYSTEM · BUFIMAN · CHARLOTTE BENDIKS · IRO AKA · YU SU
Sábado, 11 de julio
PET SHOP BOYS · BAD BUNNY · BLOOD ORANGE · FKA twigs · FOUR TET · EL COLUMPIO ASESINO · LA CASA AZUL · MOSES SUMNEY · SLOWTHAI · TINARIWEN · YVES TUMOR · AMORANTE · CHICO BLANCO · FASENUOVA · GHUM · KAYDY CAIN presenta SALSA DURA · LOS BITCHOS · MARÍA JOSÉ LLERGO · TOPPANGA KIDDO · TRIÁNGULO DE AMOR BIZARRO · YANA ZAFIRO · YAWNERS
Basoa: JOHN TALABOT · DJ TENNIS + RED AXES: REDRAGO · JASSS · LENA WILLIKENS · DAVE P
Lasai: LENA WILLIKENS & EL TIGRE SOUND · LOW JACK live · KATZA · MARYLOU · ZOHAR