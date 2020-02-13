Kevin Parker presenta en exclusiva en Na Na Na 'The Slow Rush', el nuevo disco de Tame Impala

Desde el título y a lo largo de su tracklist, 'The Slow Rush' está plagado de referencias al tiempo y su avance inexorable. Sin embargo, dice Kevin Parker que no ha sido algo pretendido y que este correr de la vida y los recuerdos que genera no le preocupan más que a cualquier otra persona.

Nos lo ha contado en una entrevista en exclusiva que mantuvimos a principios de diciembre en Londres con el hombre orquesta detrás de Tame Impala. La podrás escuchar este domingo 16 de febrero a las 17h, 16h en Canarias, en una edición especial de Na Na Na en la que además recorreremos los cortes de este esperado lanzamiento.

'The Slow Rush' es el cuarto disco para Kevin Parker al frente de Tame Impala, un proyecto nacido de la psicodelia que ha ido incorporando influencias hasta convertirse en un género propio que aglutina las referencias de Kanye West, Quincy Jones, Travis Scott, Daft Punk o Supertramp, por citar algunas. Todo a la vez y sin resultar evidente. Este trabajo llega cinco años después de 'Currents', el álbum que lo ha situado entre las grandes figuras de la música actual, y que ha marcado para él un listón a superar.

Quizás por eso nos confesó que aún cree, de este nuevo disco, que es "dificil de gustar" pero te aseguramos que no es así. Descúbrelo y convencete este domingo en Na Na Na.