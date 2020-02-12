Ràdio 4 celebra el Dia Internacional de la Ràdio a peu de carrer
- L'emissora catalana de RNE aprofundeix en els efectes de la borrasca Gloria realitzant els programes en directe des de les zones més afectades
- 'El Matí a Ràdio 4' es trasllada a Malgrat de Mar, 'En directe' al Delta de l'Ebre i 'De boca a orella' a Girona
- Dijous 13 de febrer a Ràdio 4
Ràdio 4 celebra el Dia Internacional de la Ràdio, dijous 13 de febrer, sortint al carrer. Els programes 'El Matí a Ràdio 4', 'En directe' i 'De boca a orella' valoraran els efectes de la borrasca Gloria a la geografia catalana, vint dies després. Com va afectar? S'han reparat els danys? Quines compensacions tindran les comarques afectades? Quina ha de ser la planificació de futur?
'EN DIRECTE' DES DEL DELTA DE L'EBRE
D'11h a 13h 'En directe', dirigit per Olga Rodríguez, Lorena Amo i Jordi Vila, es traslladarà a les zones més afectades del Delta de l'Ebre. Tractaran in situ la problemàtica amb els representants locals, experts i connexions sobre el terreny. Realitzaran tot el programa des de la Biblioteca de Deltebre.
El programa comptarà amb tres taules de debat. Una política, amb Robert Bertomeu, tinent d'Alcalde de Deltebre; Albert Salvadó, primer tinent d'Alcalde de Sant Carles de la Ràpita; i Xavier Curtoi Manel Ferrer, de la Taula de Consens pel Delta i de la comunitat de regants. A la segona taula, més tècnica, hi participaran Rafa Sánchez, autor del Pla del Delta; Manolo Tomás, de la Plataforma en Defensa de l'Ebre; Andreu Escolà iXavier Jiménez, del grup d'Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans; i Josep Cabayol, editor del programa 'Vida Verda/Emergència Climàtica' de Ràdio 4. La tercera taula se centrarà en dones i territori i hi participaran Rosa Queral, directora de l'Observatori d'Igualtat de l'Ajuntament de Deltebre, i Montse Castellà, portaveu de la Plataforma Trens Dignes.
A més, 'En directe' comptarà amb Francesc Vidal, director del Parc Natural del Delta, amb Josué Franch iRamon Carles representants de pagesos i musclaires i amb col·lectius de joves i persones de tercera edat. També parlarà amb Patricia Pardo, investigadora de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA), sobre si és possible salvar les Nacres.
Durant tot el programa hi haurà música amb grups i temes del delta i acabarà des de l'escola de músicaEspiga d'Or de Deltebre.
'EL MATÍ A RÀDIO 4' VISITA EL MARESME
De 07h a 11h 'El Matí a Ràdio 4', dirigit per Ramón Castelló, es traslladarà a Malgrat de Mar, a l'Alt Maresme, per conèixer la situació. El programa comptarà amb diversos afectats, amb l'alcalde de Malgrat Joan Mercadé i amb els voluntaris que van netejar el litoral.
Després s'avaluarà la situació de les platges, el model de turisme i de transport amb Rafael Sardà Borroy, investigador del CEAB, CSIC, i amb Damià del Clot, president del Consell Comarcal del Maresme. També parlarà Jordi Triola, president del Col·legi de Mediadors d'Assegurances de Girona.
'DE BOCA A ORELLA' ES TRASLLADA A GIRONA
El magazine de tarda de Ràdio 4, de 16h a 19h, 'De boca a orella', dirigit per Sílvia Tarragona, seguirà des de la ciutat de Girona les afectacions al curs del riu Ter, per comprovar si encara hi ha problemes a les plantes potabilitzadores i quines són les conseqüències per la població afectada.
A primera hora hi haurà una taula rodona amb la regidora d'esports de Girona, Eva María Palau; amb el president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega, i amb la presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hosteleria i Turisme de la Costa Brava, Bàrbara Hallé.
Quim Esteban, des de Torroella de Montgrí, comprovarà les conseqüències a la planta potabilitzadora d'aigua i a les lleres del Ter i parlarà amb l'alcalde Jordi Colomí.
Per acabar, un debat sobre el Dia Mundial de la Ràdio, amb periodistes gironins. Entre ells, Joan Albert Argerich, primera veu que va aparèixer a les sintonies de ràdio 4 el dia 13 de desembre de 1976, Jordi Grau, Silvia Espinosa i Enric Frigola.