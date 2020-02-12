Sachiko Kanenobu, Pau Riba y Cánovas, Adolfo y Guzmán entre las propuestas del MUD de Lleida

El MUD (también conocido por Músiques Disperses), festival pionero de neo-folk en España, ha presentado la programación de su decimocuarta edición que tendrá lugar en Lleida del 12 al 15 de Marzo.

Reconocido como uno de los festivales más particulares del territorio, sirve de escaparate para proyectar nuevos caminos que el folk moderno emprende con el paso del tiempo, y se reivindica como mensajero inter-generacional, puente entre la tradición y la modernidad.

La edición de este año se presenta con artistas como Sachiko Kanenobu, considerada la primera cantautora japonesa actuará por primera vez en España y en fecha única; los argentinos Dúo La Loba presentando su nuevo disco “Verbena”; Ivory Tusk, el proyecto de Ezequiel de Lima; Cánovas, Adolfo y Guzmán que llegarán con la belleza de su folk-pop cargado de armonías vocales; Pau Riba conmemorando los 50 años de su exitoso disco “Dioptria”, y el directo estremecedor de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba.