Marta Fajardo, premiada por el Colegio de Ingenieros, Canales y Puertos de Madrid

La periodista de RNE, Marta Fajardo, ha recibido el premio al ‘Mejor trabajo periodístico’ otorgado por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. El galardón es nominal y Marta Fajardo lo ha obtenido por su trabajo divulgativo titulado Visitamos el túnel de la innovación, emitido el pasado 8 de octubre de 2019, en el que se destacan los trabajos de ingeniería expuestos mediante maquetas en la carpa de Callao de Madrid. Una actividad enmarcada en la Quinta Semana de la Ingeniería de Caminos en Madrid y que fue visitada por más de 13.000 personas.

A golpe de bit A golpe de bit - Visitamos el túnel de la innovación de Madrid - 08/10/19 rne audio

La entrega del premio ha tenido lugar el pasado viernes 7 de febrero, en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles de Madrid.

Actualmente Marta Fajardo dirige y presenta, junto a Yolanda Fernández, el programa de divulgación científica A golpe de bit, emitido por Radio Exterior de España.

Durante la gala, la periodista ha recordado la trascendencia que tienen los trabajos de los ingenieros y de los periodistas en esta sociedad líquida, según la definió Bauman, donde nada perdura y todo cambia. “Hay cinco ejes que nos unen a los ingenieros y los informadores, y que comienzan por la ‘T’ del Túnel de la innovación, y son: el Trabajo, la Tecnología, el Talento, la Tenacidad y la Trascendencia”, ha resaltado la comunicadora.