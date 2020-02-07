Residencia ibérica en Radio 3: Zahara y Luisa Sobral

La séptima edición de la "Residencia", el proyecto creativo de Radio 3 junto con a Fundación Paideia, esta vez cruza la frontera y reúne a dos de las mejores artistas de España y Portugal. La española Zahara pasará una semana componiendo junto a la portuguesa Luisa Sobral para presentar un tema conjunto en el programa que dirige Ángel Carmona.

En esta edición, además de ser la primera integramente femenina y la primera en que participa una artista portuguesa, permitirá asistir al cruce de dos extraordinarias voces y dos talentos compositivos excepcionales.

A lo largo de la semana ambas artistas irán actualizando la evolución del proceso compositivo hasta lograr esa pieza. Un tema que se hace publico para los oyentes de Radio 3 y para el público que asista el jueves 13, de 7:00 a 9:00 de la mañana, a los Estudios Mans, en el Polígono POCOMACO de A Coruña.

Ese día además el equipo de Hoy Empieza Todo ha preparado otro programa especial en el que hablará con marisqueiras, escuchará la música en directo de la coruñesa Lau y, siguiendo con las tradiciones locales, comprobará como evoluciona otro proceso, en este caso químico: la fermentación del licor café que dejó macerando en la anterior residencia.

Con esta nueva edición, Luisa Sobral y Zahara se suman al plantel de artistas que ya han participado en el proyecto como Kiko Veneno y DMBK, Coque Malla y Morgan; Viva Suecia y Rufus T. Firefly; Ivan Ferreiro, Amaro Ferreiro y Love of Lesbian; Dellafuente y Novedades Carminha; Izal y Depedro.