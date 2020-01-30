Llega la Fiesta de Radio 3 Extra

El próximo 20 de febrero celebraremos la fiesta de Radio 3 Extra, la plataforma de contendidos audiovisuales para la web y la app exclusiva de Radio 3. Sera en la Sala La Riviera de Madrid a partir de las 20 horas y con entrada libre hasta completar aforo.

Celebramos contigo la innovación y la creatividad contando con algunas de las propuestas musicales más interesantes y arriesgadas. Podrás disfrutar de las actuaciones de Kase O, Danceteria, el proyecto conjunto de Miss Caffeina y Varry Brava, Hinds, Rodrigo Cuevas, La La Love You, Siloé, Dani y Veintinuo.

En la fiesta presentaremos las novedades para esta temporada. Nuevos contenidos en vídeo y podcasts exclusivos que se unen a la oferta a la Carta de Radio 3 Extra.

En Radio 3 Extra puedes encontrar programas dedicados a los artistas plásticos emergentes, Desatados, contenidos exclusivos en video con los

grupos del pop alternativo en Backline, vídeos sobre literatura y creatividad, Palabra Voyeur. Además de podcast temáticos como Amordicos, las playlist de éxitos imprescindibles de Top Gus Extra, la cultura pop en Retromanía, un programa en vídeo sobre tendencias urbanas, Atrvpadxs.

The Selector, nuestro programa bilingüe inglés español, Hablando con las agujas, con Jotamayuscula en los platos, feminismo en Si no puedo Bailar, humor ácido en las viñetas de En Tenguerengue, deportes de riesgo en Raider Sport 3, el pop contemporáneo latino en Latinator de Meneo, el rock de Bandera Negra, arte experimental en Resonancias, tecnología en 3.0 o influencers en los videos de Es Otro Programa Millenial.

La fiesta la emitiéremos en streaming de video en nuestra web. Será con entrada libre hasta completar aforo.