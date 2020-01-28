Radio 3 en Pública 20

Pública 20 cumple 10 años y soplamos las velas con los gestores culturales más relevantes. Este jueves, día 30, Radio 3 te lo cuenta todo sobre los encuentros de gestión cultural del Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Lo haremos con la emisión de los programas Hoy empieza todo con Marta Echeverría (9.00h) y Efecto Doppler (22.00h), haciendo un seguimiento de mesas redondas sobre igualdad, economía o sostenibilidad.

Todo, con la cultura como punto de partida, compartiendo el reto de anticipar los cambios, oportunidades y desafíos de la política cultural.

Este jueves 30 te esperamos en Pública 20.