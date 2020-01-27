'Los Sonidos en libertad' en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid

La serie de cuatro programas Los Sonidos en libertad fue elaborada por Guy Schraenen a mi sugerencia, cuando nos conocimos en la Feria de Arte de Frankfurt en 1990. De ese mismo año data la serie, emitida en noviembre en Ars Sonora, por la entonces Radio 2. En ella el autor revisa/revisita algunas obras y representativos autores que han venido configurando unos nuevos modos y géneros a la hora de trabajar con la materia sonora.

Guy Schraenen, nacido en Londres aunque afincado en Bélgica y posteriormente residente en París, donde falleció en 2019, fue fundador de la Gallerie Kontakt, editor y coleccionista pionero de unas líneas de producción artística que han conocido un notable reconocimiento en los últimos tiempos: por una parte, las ediciones en pequeño formato, lo que incluye en su caso publicaciones en diversos soportes, como libros de artista, casetes, etc.; por otra, los discos de vinilo, que atrajeron su interés por el contenido artístico de las carátulas. Si de lo realizado y contenido en su Archive for Small Press & Communication dio cuenta la exposición realizada en el Neues Museum Weserburg de Bremen (que adquirió esos fondos para su archivo), de su colección de vinilos se pudo ver en 2006 en el MACBA la titulada Vinilo. Discos y carátulas de artista.

Disonata. Arte en sonido hasta 1980 (16/01/2020)rne

Volviendo a la serie que nos ocupa, señalemos que en estos cuatro programas sostiene, explícita o soterradamente, la idea de que, durante el pasado siglo XX -de hecho, su interés en la materia se detiene en los años 80-, lo más interesante con el sonido fue realizado por autores más bien procedentes de la plástica y, en todo caso, por creadores que no provenían de la disciplina musical. Una provocativa hipótesis sobre la que, confieso, mantuvimos algunas apasionadas discusiones.

En el primer programa se traza una panorámica general de la situación, partiendo de las Primeras Vanguardias (Krucenyck, Russolo, Marinetti, Schwitters, Cocteau) hasta llegar a autores de la segunda mitad del siglo como Wolf Vostell, Henri Chopin, Karel Appel o Ulises Carrión.

Ars sonora Ars sonora - Sonidos en libertad 1 - 05/11/1990 rne audio

El segundo programa muestra la evolución de la poesía experimental, desde el fonetismo a la poesía sonora y sus derivaciones, en la voz y la obra de autores como Raoul Haussmann, Ernst Jandl, Mauirice Lemaître, Ladislav Novak o Arrigo Lora Totino, entre otros.

Ars sonora Ars sonora - Sonidos en libertad 2 - 12/11/1990 rne audio

La tercera y la cuarta entregas ofrecen una selección de trabajos de artistas plásticos y performers, entre los cuales encontramos al futurista Filippo Tommaso Marinetti, artistas fluxus como Beuys, Nam June Paik, Ben Vautier o Milan Knizak, el escultor Jean Tinguely, el poeta Mauricio Nannucci, los compositores Laurie Anderson y Terry Fox o el pintor Roman Opalka. En todos los casos, y a juicio de Schraenen, incluidos por ser autores de obras trascendentes para la evolución de la creación con el sonido. Es decir, nombres propios en esa realidad híbrida que es el Arte Sonoro.

Ars sonora Ars sonora - Sonidos en libertad 3 - 26/11/1990 rne audio

Ars sonora Ars sonora - Sonidos en libertad 4 - 03/12/1990 rne audio

La difusión de la serie Los sonidos en libertad se relaciona con la exposición Kontakto con Guy Schraenen, (16 de junio - 9 de noviembre de 2020, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid). Su comisaria, Maike Aden, eligió estos cuatro programas radiofónicos para formar parte de la misma.