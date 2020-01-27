Los Premios MIN 2020 abren el plazo de votaciones del público

Los Premios MIN 2020 entran en una nueva fase: ya están abiertas las votaciones del público a través de la web del certamen. El plazo estará abierto del 27 de enero hasta el 10 de febrero. De estas votaciones saldrán 15 semifinalistas de cada categoría; después, un jurado profesional se encargará de elegir a los ganadores.

Para votar es necesario entrar en la web oficial de los Premios Min y registrarse o iniciar sesión. El público podrá elegir a un máximo de cinco candidatos por categoría. Todas las categorías están abiertas a las votaciones al público excepto tres:

- ‘Mejor Álbum’, donde será el jurado quien elija el mejor LP teniendo en cuenta todos los estilos musicales

- ‘Mejor Diseño’, donde votará un jurado profesional y especializado en esta disciplina

- ‘Premio de Honor Mario Pacheco’, que será otorgado por los socios de UFI

La ceremonia de entrega de los Premios Min 2020 tendrá lugar el próximo 11 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid.

Próximamente se pondrán a la venta un número limitado de entradas para el público general.