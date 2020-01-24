Goya 2020: Nominados a 'Mejor música original'

Este sábado 26, tendrá lugar la gala de los Premios Goya 2020 en Málaga. La cita anual del cine español, podrá seguirse en La 1 de Televisión Española a partir de las 22 h (CET). Descubre a las cuatro películas nominadas a 'Mejor canción original' y vuelve a escuchar sus bandas sonoras. Haz clic sobre las imágenes y... ¡acción!

Raúl García, presentador del programa Vamos al cine, que se emite todos los jueves a paritr de las 23 h (CET), ha dedicado un programa a la fiesta del cine español. ¿Aún no lo has escuchado?