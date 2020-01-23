Premio especial 30 años Siroco para Radio 3

Con el bagaje de una experiencia de 30 años de programación ininterrumpida y la visión privilegiada de programar cada año a más de 1000 grupos, live-sets y djs de la escena actual, la sala Siroco ha presentado la VI edición de los Premios Siroco que buscan reivindicar la Cultura de Club de Madrid.

El Premio Especial en el 30 aniversario de la mítica sala madrileña ha sido para Radio 3 en reconocimiento por su apoyo a la escena musical de la ciudad.

En 30 años Siroco ha sido testigo de toda la evolución de la escena musical desde la resaca de La Movida hasta la actualidad del “hazlo tú mismo” y los nuevos colectivos y promotoras que meten sangre fresca a la actualidad musical de la capital.