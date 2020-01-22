DCODE 2020: Leiva y Vetusta Morla, cabezas de cartel de su décimo aniversario

DCODE ha anunciado los primeros nombres del cartel de su décima edición. Leiva y Vetusta Morla serán los cabezas de cartel del viernes 11 y sábado 12 de septiembre, respectivamente. Este año el festival se celebrará durante dos jornadas.

La cita será en la Universidad Complutense de Madrid y contará también con las actuaciones de Coque Malla (viernes) y las primeras bandas confirmadas para el sábado: Crystal Fighters, Sidonie, Fuel Fandango, Maxïmo Park, Mando Diao y Belako.

A falta de más grupos por anunciar, DCODE avanza que el concierto de Vetusta Morla será especial, ya que pondrán en el festival un punto y aparte a sus directos hasta nuevo aviso.

DCODE soplará sus diez velas ofreciendo más de 25 horas de música sobre su pista de césped natural. También habrá una programación dirigida a niños en DCODE KIDS y una amplia oferta gastronómica en su zona FOODLAND.

Se ampliará ECODE, la propuesta de sostenibilidad a largo plazo del festival, y tendrá lugar la quinta edición de DCODE LAB, un foro de debate en el que participan profesores de la Universidad Complutense de Madrid, alumnos y profesionales de diferentes ámbitos.

Radio 3 será el medio oficial de DCODE 2020. ¡Te esperamos el 11 y 12 de septiembre en Madrid!