Radio Nacional viaja hasta uno de los lugares más más impresionantes del planeta. Desde el 9 de enero y a lo largo de tres semanas, el enviado especial de Radio Nacional, Santiago Barnuevo, se adentra en una expedición única que nos ayudará a entender cómo debe preservarse el ecosistema en el que vivimos.

Radio Nacional en la Antártida Ver ahora

A pesar de su aislamiento, el gran continente blanco se enfrenta a las mismas amenazas y retos que el resto del planeta. Un lugar frágil que ha ya ha experimentado los primeros efectos del cambio climático. Algunos de los problemas más graves del medio ambiente de la Antártida están causados por gente que nunca la ha visitado. El cambio climático y el agotamiento del ozono, los residuos de pesticidas, la basura y las prácticas de pesca afectan negativamente a la Antártida, al igual que quienes la visitan.

El viaje comenzó en el Hésperides. A bordo de él, Santiago Barnuevo viajó hasta las bases que tiene España en la Antártida, en el archipiélago Shetland del Sur. Un trayecto complicado debido a la meteorología. Llegar a la Antártida no es algo fácil, el hielo y la niebla impide muchas veces aterrizar en el continente.

Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - RNE en la Antártida | Día 2: A bordo del Hésperides Escuchar audio

El avión en el que viaja nuestro enviado especial también fue el transporte de unos 70 turistas. Algunos llegan a pagar hasta 13.000 euros por un crucero de 6 días. Uno de ellos es Jona: “Entiendo a quienes critican el turismo en la Antártida, pero creo que mostrando a la gente lo que hay allí y lo que se tiene que proteger, se puede ayudar a tomar conciencia y se a hacer un esfuerzo más grande para preservarlo”.

14 horas 14 horas - RNE en la Antártida | Inmersión en la corteza terrestre Escuchar audio

Isla Decepción es el hogar de una de las dos bases que España tiene más al sur del paralelo 60, el que marca el inicio del territorio antártico. En realidad, es un volcán activo. El único del mundo en el que se puede navegar porque las aguas han entrado en su cráter a través de un estrecho llamado los fuelles de Neptuno. En una de sus calas se instaló la industria ballenera de finales del siglo XIX, de la que todavía hay edificios en ruinas. Se lo cuenta a Santiago Barnuevo el comandante de la base Joaquín Nuñez: “A principios del siglo XX se hablaba de la captura de hasta 40.000 ballenas”

Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - RNE en la Antártida | Día 4: Isla Decepción Escuchar audio

El jueves 16 de enero fue una jornada importante para el equipo de la base Juan Carlos I. Consiguieron llegar a la península Byers por primera vez sin el apoyo de un barco. Se trata de un gran logro que va a permitir a los investigadores analizar suelos congelados. Testigo de ello ha sido el investigador de la Universidad de Alcalá de Henares, Miguel Angel de Pablo: "Es una zona en la que se retiró el glaciar hace miles de años, debido a ese retroceso, ahora podemos estudiar cómo va evolucionando".

Conocer la previsión meteorológica es clave en la Antártida. En pleno verano austral, el tiempo es impredecible y puede bloquear al equipo de trabajo. De ello depende la previsión que cada día hace desde la Antártida la Agencia Estatal de Meteorología. Así lo cuenta el predictor de la AEMET Paco Vasallo.

Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Iñigo Alfonso - RNE en la Antártida | Día 8: Las claves del verano austral Escuchar audio

Un aspecto importante para las personas que trabajan allí durante meses es la alimentación, es vital para mantener una perfecta salud mental. Una parte muy importante para conseguir una buena convivencia. Escucha cómo se elaboran los menús.

Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Iñigo Alfonso - RNE en la Antártida | Día 9: Alimentación a bordo Escuchar audio

El mar que rodea la Base Antártica Juan Carlos I es el principal medio para llegar a muchos de los lugares en los que trabajan los investigadores y técnicos de la base. Santiago nos cuenta más sobre esta masa de agua imprescindible.

Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Iñigo Alfonso - RNE en la Antártida | Día 10: El mar que rodea la base Escuchar audio

La contaminación del aire de la Antártida puede tener grandes repercusiones a nivel mundial como la alteración del clima. Además, se ha detectado la presencia de plomo en el aire de este lugar. La causa, el turismo.

Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Iñigo Alfonso - RNE en la Antártida | Día 11: La contaminación que respiramos Escuchar audio

La Antártida no es ajena a la contaminación mundial, por eso es muy importante la gestión de los residuos para no dejar rastro. Con Santiago Baluja y Joan Riba, técnico y jefe de la base, respectivamente, conocemos cómo se hace la doble incineración de los residuos, el compactado de las latas o cómo se reutiliza el humo de los generadores para calentar el agua.

Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Iñigo Alfonso - RNE en la Antártida | Día 12: Cómo eliminar los residuos Escuchar audio