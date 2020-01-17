Abierta la convocatoria para una nueva edición de los Premios MIN

Los Premios MIN abren el proceso de inscripción de cara a su edición 2020 destinado a todos los profesionales y artistas con grabaciones (álbumes, EPs o singles) autoeditadas o publicadas durante el año 2019 por sellos independientes. Tanto discográficas como editoriales musicales, managers o el propio artista pueden subir sus candidaturas a la web premiosmin.com hasta el 19 de enero.

Radio 3 es medio oficial de esta undécima edición de los Premios de la Música Independiente que organiza la Unión Fonográfica Independiente. Este año la ceremonia de entrega se celebrará el próximo 11 de marzo en el Teatro Circo Price de Madrid.

Antes se completarán cuatro fases en las que público general y jurado profesional valorarán las candidaturas recibidas para un total de 21 categorias diferentes. La primera fase, la de inscripción, finaliza el 19 de enero. Entonces, del 27 de enero al 10 de febrero se determinarán a los 15 semifinalistas de cada categoría por medio de votación abierta al público. En la tercera fase, entre el 12 y el 23 de febrero, un jurado profesional escogerá a los nominados entre todos los semifinalistas. El nombre de los ganadores se desvelarán en la ceremonia de entrega de premios.