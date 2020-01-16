The Chemical Brothers, Arca, o The Blaze en el Sónar 2020

La edición de 2020 del Sónar reúne a héroes del clubbing contemporáneo, la electrónica de vanguardia y las figuras emergentes del trap y los ritmos urbanos de todo el planeta.

Sónar 2020 contará con más de 100 shows, entre los que destacan estrellas como The Chemical Brothers, Arca, THE BLAZE, Carl Cox, Mura Masa, Eric Prydz, Richie Hawtin, AJ Tracey, Laurent Garnier, The Black Madonna, Charlotte De Witte, Princess Nokia, Telefon Tel Aviv, el nuevo fenómeno británico Dave y DESPACIO, el proyecto de clubbing circular y sonido de alta fidelidad (con James Murphy y 2manydjs), por primera vez en Sónar de Noche.

En el capítulo de tech shows destacan los de Max Cooper, Koreless y Ryochi Kurokawa, entre otros. Entre los estrenos, Seth Troxler con su nuevo proyecto cósmico Lost Souls Of Saturn, El Niño de Elche explorando la obra de Val del Omar o el debut en la electrónica de Maria Arnal y Marcel Bagès. Otros estrenos o exclusivas serán el retorno de TNGHT (con Hudson Mohawake y Lunice), así como los nuevos shows de Battles, Howling o Giant Swan.

El escenario SonarXS crece y se reubica con el fin de fomentar la difusión de la escena nacional más emergente con las actuaciones de Morad, Kaydy Cain, Chenta Tsai-BaoBae o Califato ¾, entre muchos otros.

La diversidad sonora global estará bien representada por los latinoamericanos Lechuga Zafiro, Badsista o Kelman Duran y por los africanos Nihiloxica, MC Yallah & Debmaster o Lous and The Yakuza.