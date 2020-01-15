Metròpoli de Ràdio 4 arriba als 1.000 programes
- El programa està presentat i dirigit per: Xavi Collado
- Celebrem els mil programes amb una programació especial
El programa magazine Metròpoli arriba a les mil edicons de la ma de Xavi Collado i per celebrar-ho, hem preparat dues hores que compartirem amb diferents convidats i experts del món de l'esport i de la música. Parlarem amb Julio Salinas, ex futbolista i actualment tertulià del programa Tablero Deportivo de Radio Nacional. També entrevistarem a Jose Emilio Amavisca, ex jugador del Reial Madrid i també tertulià de Tablero Deportivo i ens visitarà Tente Sanchez, ex jugador del FC Barcelona. Tots ells compartiran una tertúlia esportiva amb tres tertulians que formen part del grup de més de 25 tertulians que participen de dilluns a divendres a la tertúlia esportiva del Metròpoli. Els tres tertulians son Beni Begueria del FC Barcelona, Enrique Lázaro del Reial Madrid i Gonzalo Álvarez del Espanyol.
I a partir de les 15h parlarem de música i començarem amb Los Diablos que també estan d’aniversari, ja que la cançó ‘Un rayo de sol’ fa quaranta anys i presenten la nova versió. Els tindrem en nosaltres i ens faran una actuació en directe. També compartirem una estona amb dues influencers que tenen més de 200 mil seguidors a Instagram, Núria Blanco i Jennifer Muchelas. Ens parlaran de com van començar i quina ha estat la seva evolució dins el món de les xarxes. Posteriorment entrevistarem a Gisela Lladó. I més tard a Tamara qui presenta el single ‘Dos Corazones’ per celebrar també els 20 anys de carrera. Dues artistes que estan de promoció i que han estat entrevistades per a Xavi Collado en diferents ocasions.
Al llarg de tot el programa els oients podran escoltar diferents felicitacions de persones que han passat pel programa i que Xavi Collado ha entrevistat com per exemple: Poti, Llol Bertran, Pastora Soler, Carlota Corredera, Karina, Toni Moog, El Sevilla, India Martinez, Alex Ubago, David Civera, Pasión Vega, Samanta Villar i molts més! Convidem a la gent a que vingui, que formi part d’aquest dia i de les dues hores de ràdio en directe. Per últim sortejarem diferents productes, bufarem les espelmes i brindarem perquè puguin ser 1.000 programes més. L’equip format per Xavi Collado, Xavier Garcia (tècnic) i Roser Puigbò ho vol compartir amb tots ells!!