Inverfest 2020 acogerá en su sexta edición más de 50 espectáculos

Inverfest 2020 ha arrancado el jueves 9 de enero y se desarrollará hasta el viernes 14 de febrero. Serán cinco semanas de la mejor música nacional e internacional, cine y poesía. La programación musical se completa con Inververso y La Nevera Film Fest, ciclos dedicados a la poesía y el cine. Además, en esta sexta edición, Inverfest estrena una nueva propuesta, Conversaciones Polares, una serie de charlas en torno al mundo de la cultura.

Amaia, Estrella Morente, Noa, Tomatito y José Mercé, Quique González, Nacho Vegas, Carlos Núñez, Andrea Motis y Xoel López encabezan el cartel.

El Teatro Circo Price acogerá 23 de los principales conciertos de la VI edición de Inverfest que estrena también sedes para la música: WiZink Center, Sala La Riviera, Sala But y Joy Eslava, que suman más de 20 conciertos al programa de este año.