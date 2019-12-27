Club 2020: ¡La Nochevieja con Radio 3!

Comienza el año nuevo bailando con Radio 3. La noche del 31, después de las uvas, Radio 3 te monta la fiesta con un especial para que pases la Nochevieja con la mejor música.

Desde las 24 horas hasta las 7 de la mañana podrás disfrutar de Club 2020, el programa especial con más de siete horas de música a cargo de Dj Pinky, desde su 'En Órbita'.

Una sesión que nos descubrirá lo mejor de la música electrónica del año y que pone ritmo a tus primeras horas de la nueva década para que la empieces de la mejor manera posible. Queremos compartir contigo nuestra pasión por la música y la cultura. ¡Feliz 2020!