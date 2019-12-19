John Fogerty, Suzi Quatro, Brian Wilson e Incubus encabezan las nuevas confirmaciones del Azkena Rock Festival

Se suman 16 nuevos nombres al cartel del Azkena Rock Festival, que celebrará su 19ª edición los días 19 y 20 de junio de 2020 en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz. El festival de rock reúne en un mismo cartel a los líderes de Credence Clearwater Revival y Beach Boys .

La nueva tanda de nombres incluye también a Suzi Quatro e Incubus, ambos con fecha exclusiva, y a Drive-by Truckers, que vuelven a nuestro país después de 10 años.

Completan el cartel The Adicts, Baroness, Shooter Jennings, Robyn Hitchcock, The Wildhearts, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Tahures Zurdos, Petróleo, Ray Collins’ Hot Club, DeWolff y Wicked Wizzard.

Estos nombres se suman a los ya previamente anunciados por Azkena Rock Festival: Patti Smith & Band, Social Distortion, Fu Manchu, L7, Reverend Horton Heat, Steepwater Band y The Faithless.