John Fogerty, Suzi Quatro, Brian Wilson e Incubus encabezan las nuevas confirmaciones del Azkena Rock Festival

Azkena Rock Festival
RTVE.es

Se suman 16 nuevos nombres al cartel del Azkena Rock Festival,  que celebrará su 19ª edición los días 19 y 20 de junio de 2020 en Mendizabala, Vitoria-Gasteiz. El festival de rock reúne en un mismo cartel a los líderes de Credence Clearwater Revival y Beach Boys .

La nueva tanda de nombres incluye también a Suzi Quatro e Incubus, ambos con fecha exclusiva, y a Drive-by Truckers, que vuelven a nuestro país después de 10 años.

Completan el cartel The Adicts, Baroness, Shooter Jennings, Robyn Hitchcock, The Wildhearts, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, Tahures Zurdos, Petróleo, Ray Collins’ Hot Club, DeWolff y Wicked Wizzard.

Estos nombres se suman a los ya previamente anunciados por Azkena Rock Festival: Patti Smith &amp; Band, Social Distortion, Fu Manchu, L7, Reverend Horton Heat, Steepwater Band y The Faithless.

Cartel del AzkenaRock Festival 2020

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