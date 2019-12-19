Una colección de 23 singles de The Beatles te está esperando

Regalo auténtico para todo fan de la banda de Liverpool. En el año en que se acaban las celebraciones del medio siglo de "Abbey road" y antes de que llegue el de "Le it be" aparece esta colección de 23 singles (o lo que es lo mismo, 46 canciones sumando cara A y cara B del siete pulgadas).

Los temas han sido nuevamente remasterizados, hay incluso un nuevo single añadido con "Free as a bird" y "Real love" y Kevin Howlett aporta memorabilia al libreto de 40 páginas.

Esos envases son diferentes porque distintos son los paises del mundo en los que en su momento se publicaron los correspondientes sencillos. España aporta "su" portada, que no decimos cuál es porque es una de las dos preguntas del concurso que hemos iniciado en Disco Grande este pasado lunes y que tendremos en antena durante las próximas fechas hasta el mismo día 6 de enero. Habrá un oyente de nuestra emisora que se llevará un regalo de los Reyes Magos con retraso.

Allá van las dos preguntas

1.-¿Cuál es el single cuya portada española aparece en la colección?

2.-Títulos de canciones de esos singles que hayan hecho artistas que han pasado por el programa desde que estamos homenajeando álbumes de la banda de Liverpool.

Podéis participar enviando vuestras respuestas al siguiente correo: discogrande@gmail.com