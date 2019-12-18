¡Radio 3 te desea un feliz 2020!

Se acaba el 2019. Este año hemos vuelto a hacer cosas muy especiales para compartir contigo nuestra pasión por la música, la creatividad y la cultura.

Celebramos el Día de Europa con una gran fiesta. Y el Día de los Museos en el Reina Sofía. Viajamos a los mejores festivales para llevarte el sonido de sus escenarios. Hemos emitido en directo desde del Metro de Madrid y madrugado en una cafetería.

Especiales Radio 3 Día de Europa en Radio 3: Viva Suecia rtve play

También hemos trasnochado apoyando a la comunidad creativa y celebrado el Día de la Música en el Instituto Cervantes.

Hemos producido dos semanas de especiales con 30 actuaciones en directo con el escenario Radio 3 en la Cumbre del Clima organizada por la ONU.

Radio 3 suena por el planeta Radio 3 suena por el planeta - VÍDEO: Vetusta Morla - 13/12/19 rtve play

También hemos realizado la primera emisión con tecnología 5G demostrando nuestra pasión por innovar. Y hemos estado en los festivales de cine, arte, videojuegos, literatura y reflexionando en Cultura19.

Hemos emitido radioteatros, programas de ecología y contado con los mejores especialistas de los distintos géneros musicales en toda nuestra programación.

Un año más, hemos celebrado la vitalidad de la plataforma Radio 3 Extra con una gran fiesta y producido nuevos contenidos audiovisuales para nuestra web y la aplicación para dispositivos móviles solo de Radio 3.

Zona Extra Carolina Durante en la fiesta de Radio 3 Extra - 21/02/19 Carolina Durante en la fiesta de Radio 3 Extra rtve play

Con toda nuestra pasión, con esa combinación de música, cultura, creatividad e innovación que hace a nuestra querida Radio 3 única y diferente.

Una vez más, gracias por ser parte de Radio 3. Que tengas un muy feliz 2020.