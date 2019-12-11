Paraíso 2020 presenta el primeravance de su cartel

Madrid volverá a convertirse en la capital de la música electrónica de vanguardia durante el segundo fin de semana de junio de 2020. Paraíso regresa los días 12 y 13 al Campus de la UCM y empieza a desvelar su cartel con un avance de los primeros 17 artistas internacionales, que conforman el punto de partida de su tercera edición.

Mura Masa, Jon Hopkins, Dixon y Honey Dijon encabezan el primer avance del cartel de Paraíso 2020. Bufiman, Charlotte Adigéry, Christian Löffler, Folamour, HAAi, Insanlar, Jayda G, Jeremy Undergound, Kamma & Masalo, Mafalda, Nu Guinea, Roman Flügel y Wajeed completan esta primera oleada de artistas.