'Hoy empieza todo' en los premios Gráffica

La mejor fotografía, ilustración y cómic, animación, video, diseño gráfico, escenografía o tipografía están este jueves en Valencia.

Vetusta Morla, el dibujante Paco Roca o el autor de los vídeos manipulados de El Intermedio Alberto González Vázquez son algunos de los premiados este año por los premios Gràffica, que distinguen cada año los mejores nombres del diseño y la cultura visual.

Un reconocimiento que no queremos perdernos, así que viajamos a Valencia para realizar un programa especial desde La Marina, desde el edificio Veles e Vents, este jueves 12 de diciembre.

Además de contar con los premiados, tendremos el directo de Émbolo y de Soledad Vélez. El jueves, 12 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana desde La Marina.