RNE y la Fundación Bancaria la Caixa reconocen con el Premio de Guion Radiofónico Margarita Xirgu a la escritora María Zaragoza Hidalgo

La escritora María Zaragoza Hidalgo se ha convertido en el nuevo Premio de Guion Radiofónico Margarita Xirgu que conceden RNE y Radio Exterior de España en colaboración con la Fundación Bancaria la Caixa. En la obra premiada, Un candidato para el apocalipsis.

Se ha valorado el planteamiento de fondo de la obra, en la que unos personajes que, con unas vidas públicas de primer nivel, en un entorno social y político complejo, evidencian las contradicciones de una sociedad, en la que esos mismos personajes se replantean sus vidas llegando a una conclusión inesperada y sorprendente para el oyente. El jurado ha querido destacar el uso de un recurso narrativo muy potente como es el juego cronológico que, a manera de lupa, hace más evidente la contradicción social pero también personal de los protagonistas.

María Zaragoza Hidalgo, con Un candidato para el apocalipsis, hace una reflexión sobre lo que le puede suceder a un país arrastrado por unos líderes que solo piensan en sí mismo, y con ello nos pueden llevar a todos, hasta la catástrofe o al apocalipsis. Nada más cercano a la actualidad. La obra radiofónica ha sido la seleccionada entre los casi 100 trabajos que se han presentado en esta XXVII edición.

El Premio de Guion Radiofónico es el más importante de su género, un género completo en el que ha de combinarse tanto la calidad y originalidad del texto, su valor dramático, así como la adecuada estructura de guion. María Zaragoza Hidalgo recibe como recompensa la cantidad de 10.000 euros, la dramatización sonora de la obra y su posterior emisión en RNE.

Biografía de la ganadora

María Zaragoza Hidalgo (Madrid, 1982) es autora de varios libros de relatos y novelas como Tiempo gemelos, Dicen que estás muerta (premio Ateneo joven de Sevilla 2010), Los alemanes se vuelan la cabeza por amor (premio Ateneo Ciudad de Valladolid 2011), Avenida de la luz (Minotauro, 2015) y Sortilegio (Minotauro, 2017). Ha participado en varias antologías de relatos y escrito las obras de teatro El hijo y Ciervo Atropellado. En 2014 escribió y protagonizó el monologo Aeterna, que estrenó en el Festival Celsius 323 de Avilés. Fue becaria de la tercera promoción de la Fundación Antonio Gala, donde actualmente trabaja como tutora de literatura.