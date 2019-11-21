Ana Comesaña se convertirá en la primer mujer en dirigir la Joven Orquesta Nacional de España

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música ha nombrado a Ana Comesaña Kotliarskaya nueva directora artística de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), la primera mujer en dirigir esta formación.

A partir del 1 de marzo de 2020, Comesaña sustituirá a José Luis Turina que, tras 18 años al frente de la agrupación, se jubila. De este modo, la violinista será la responsable de desarrollar el proyecto artístico de esta orquesta que nació en 1983 con el objetivo de contribuir a la formación de jóvenes músicos españoles.

Según la directora general del INAEM, Amaya de Miguel, la nueva directora persigue "aumentar la proyección de la unidad a través de la búsqueda de la excelencia académica y musical, la apuesta por la internacionalización y la defensa de la formación al más alto nivel, proponiendo una cuidada selección del profesorado y los colaboradores".

Amaya de Miguel (INAEM) y Ana Comesaña Kotliarskayarne