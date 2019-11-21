Ana Comesaña se convertirá en la primer mujer en dirigir la Joven Orquesta Nacional de España
- Comesaña se incorporará al nuevo cargo a partir del 1 de marzo de 2020, debido a la jubilación de su actual director José Luis Turina
- Su proyecto artítico persigue "aumental la proyección de la unidad, a través de la búsqueda de la excelencia académica y musica"
- La violinista fue la primera mujer catedrática en el departamento de cuerda frotada del Conservatorio Superior de Música de Madrid
El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música ha nombrado a Ana Comesaña Kotliarskaya nueva directora artística de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), la primera mujer en dirigir esta formación.
A partir del 1 de marzo de 2020, Comesaña sustituirá a José Luis Turina que, tras 18 años al frente de la agrupación, se jubila. De este modo, la violinista será la responsable de desarrollar el proyecto artístico de esta orquesta que nació en 1983 con el objetivo de contribuir a la formación de jóvenes músicos españoles.
Según la directora general del INAEM, Amaya de Miguel, la nueva directora persigue "aumentar la proyección de la unidad a través de la búsqueda de la excelencia académica y musical, la apuesta por la internacionalización y la defensa de la formación al más alto nivel, proponiendo una cuidada selección del profesorado y los colaboradores".
Ana Comesaña Kotliarskaya
Nació en una familia de músicos ucranianos, pero creció en España, donde recibió su primera formación musical por parte de sus padres, los violinistas Francisco Javier Comesaña y Polina Kotliarskaya.
Su trayectoria docente comienza en el años 2002, con su incorporación como funcionaria de carrera al cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, en la que es profesora en función de cátedra en situación de comisión de servicios en la especialidad e violín en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid.
Allí se convirtió en la primera mujer que desempeñó este cargo, para un instrumento de cuerda frotada, en la institución. Es profesora también de las asignaturas de Música de Cámara, Didáctica del instrumento y Prácticas de profesorado.
Recientemente, obtuvo la primera plaza en el cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas en la especialidad de Violín y toca un violín de Johannes Battista Guadagnini fechado en Parma en 1764.