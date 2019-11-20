Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona desde la Cañada Real

Ángel Carmona y su equipo se trasladan este jueves 21 de noviembre al Centro Comunitario de Cañada Real. Desde allí contarán el día a día de un vecindario en el que se mezclan chalets y chabolas, solares y bloques de edificios. Radio 3 llega a esta población en pleno Festival 16 kilómetros, el certamen organizado por la Fundación VOCES, que cada año propone talleres, conciertos y actividades que acerquen la cultura y arte a la Cañada.

En el programa, el equipo de Hoy Empieza Todo se trasladará a las casas de familias que viven en distintos sectores. Mientras, desde el centro comunitario, Ángel Carmona y Carlos Pereiro (Carlangas) hablarán con los vecinos, con trabajadores sociales y con artistas del barrio. Contarán con la participación de Alba Flores y del grupo Los Yakis, así como con protagonistas de los ciclos de cine, moda y gastronomía del Festival.