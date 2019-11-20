Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona desde la Cañada Real
- Radio 3 arranca el día desde uno de los mayores asentamientos irregulares de España
- Escúchalo este jueves 21 de noviembre entre las 7.00h y las 9.00h
Ángel Carmona y su equipo se trasladan este jueves 21 de noviembre al Centro Comunitario de Cañada Real. Desde allí contarán el día a día de un vecindario en el que se mezclan chalets y chabolas, solares y bloques de edificios. Radio 3 llega a esta población en pleno Festival 16 kilómetros, el certamen organizado por la Fundación VOCES, que cada año propone talleres, conciertos y actividades que acerquen la cultura y arte a la Cañada.
En el programa, el equipo de Hoy Empieza Todo se trasladará a las casas de familias que viven en distintos sectores. Mientras, desde el centro comunitario, Ángel Carmona y Carlos Pereiro (Carlangas) hablarán con los vecinos, con trabajadores sociales y con artistas del barrio. Contarán con la participación de Alba Flores y del grupo Los Yakis, así como con protagonistas de los ciclos de cine, moda y gastronomía del Festival.
Una maleta amarilla para La Cañada Real
También la radio será un elemento importante ya que parte de los talleres del Festival consiste en una formación radiofónica con la intención de dejar en la Cañada una de las "maletas amarillas" que incluyen la estructura mínima necesaria para crear una emisora. Una radio que permita participar a los vecinos creando sus propios contenidos y programas en función de los distintos colectivos (mujeres, jóvenes, inmigrantes) que viven en la zona.
Desde las 7.00h hasta las 9.00h de la mañana, Radio 3 amanece en La Cañada Real.