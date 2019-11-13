WAS (We Are Standard) dicen adiós

WAS se despiden y dan por finalizada la actividad del grupo. Así lo han comunicado anunciando también la publicación de un recopilatorio de toda su trayectoria musical que estará disponible a finales de noviembre.

A través de un comunicado la banda se despedía de esta forma:

"Os queremos comunicar a todos que hemos decidido dar por finalizada la actividad de WAS tanto dentro como fuera de los escenarios. Sólo tenemos palabras de agradecimiento tanto para todos los que nos habéis apoyado durante estos años maravillosos como para todas las personas que han formado parte de este proyecto. Ha sido un privilegio compartir esta experiencia con vosotros. Hemos decidido no hacer conciertos de despedida y deciros adiós con este recopilatorio y una versión que significa mucho para nosotros. Nos quedaremos con el recuerdo del mejor concierto de WAS, que fue aquel en el que tú estuviste. Millones de gracias a todos".

WASrne

WAS fueron el primer grupo independiente en ganar un MTV Award a Mejor Artista Español. Ganaron también el Premio Ojo Crítico de Música Moderna y el Premio Swatch Internacional Nuevas Bandas Europeas, cuentan con producciones con gente como Andy Gill (Gang Of Four), Eric Brouceck (LCD Soundsytem, Hercules & Love Affair) o Alex Ferrer (Tangana, Delorean) entre otros.