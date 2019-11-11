'El Sótano' de Radio 3 premio Pop Eye 2019

El Sótano de Radio 3 ha sido sido galardonado en los premios Pop Eye 2019 que otorga la Asociación Cultural Bon Vivant en los XXIV Premios Nacionales de la Música y las Artes. La entrega se celebró ayer en el teatro Alkázar de Plasencia.

El galardón en la categoría de radio para El sótano de Radio 3 ha valorado la capacidad del programa para ofrecer “la música más variada e interesante”, tanto actual como clásica y de géneros muy diversos. “Toda una lección musical”, cocluye el fallo.

Conducido por Diego RJ, se emite de lunes a viernes a las 19:00 horas en Radio 3.