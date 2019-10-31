Radio 3, premio Fest como mejor medio de comunicación

Radio 3 ha sido reconocida como mejor medio de comunicación por su apoyo y difusión de los festivales en la gala de los Premios Fest que han celebrado este miércoles su sexta edición. La gala se enmarca un año más dentro de la programación del festival BIME de Bilbao, el encuentro anual de los profesionales de la industria musical, que se alarga hasta el fin de semana con su edición LIVE con los conciertos de Foals, Kraftwerk, Amaia o Jamiroquai, entre otros.

Celebrada por primera vez en el auditorio Alhóndiga de Bilbao, el director de Radio3, Tomas Fdo. Flores recogió el premio señalando el apoyo constante que hace la emisora en toda su programación a la creatividad y la cultura.

Los premios Fest premian la labor de los festivales por la música, la diversidad y la sostenibilidad. El Bilbao BBK Live ha sido elegido, por segundo año, el mejor festival de gran formato y han sido también premiados los festivales Cruïlla de Barcelona, La Mar de Musicas de Cartagena o Sin Sal de Redondela, entre otros.