Editors en concierto íntimo desde Amsterdam

Editors al desnudo. Únicamente arropados por guitarras acústicas, piano, chelo y, por supuesto, la expresiva e inconfundible voz de su líder, Tom Smith. En este formato especial e íntimo podrás escuchar a la banda británica este viernes 1 de noviembre a las 18.00 horas. Una ocasión perfecta para saborear la esencia de sus canciones.

Radio 3 te trae el concierto que Editors ofrecieron el pasado 24 de octubre en Amsterdam, desde el escenario de The Zonnehuis, donde presentaron su nuevo álbum, Black Gold. Con este disco recopilatorio, el grupo inglés hace un repaso por los temas más representativos de su carrera, que comenzó en 2002 en Moseley, un suburbio de Birmingham. Más tarde, en 2005, hicieron su flamante debut discográfico con el álbum The Back Room, trabajo que les posicionaría como una de las bandas más interesantes de la escena post punk revival.

Catorce años y cinco discos después de aquel primer álbum, Editors es uno de los nombres que brilla con luz propia en los festivales más importantes del planeta. Este viernes en Radio 3 podrás comprobar la solidez de su directo.