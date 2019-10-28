Nace 'Fusión x Camarón', un festival con el flamenco actual más innovador

Coincidiendo con el 69º aniversario del nacimiento de Camarón de la Isla nace el Fusión x Camarón, un nuevo festival que busca rendir homenaje al maestro ofreciendo una radiografía del flamenco actual más innovador. La primera edición del Fusión x Camarón tendrá lugar el jueves 5 de diciembre en el Recinto Ferial de San Fernando.

El festival abrirá sus puertas a las 14.00 horas con la Familia Camarón como inicio de fiesta. También confirmados en el cartel de esta edición inaugural los nombres de dos artistas que se encuentran en los créditos de la obra maestra de Camarón, 'La Leyenda del Tiempo'. Kiko Veneno y Raimundo Amador encabezan este cartel al que se suman además el cantaor jerezano Diego Carrasco; su sobrino Maloko acompañado para la ocasión de su Carrasco Family; el granadino Maka, toda una institución ya en mezclar flamenco y rap; y ese huracán de rock gitano que es Tomasito. Además el dúo que forman Nani Cortés y Lin Cortés; el talento de Alba Molina; la personalísima voz de María José Llergo y el fenómeno Derby Motoreta's Burrito Kachimba.