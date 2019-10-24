El Festival In-Edit en Radio 3

En Disco Grande nos vamos al cine el miércoles 30 de octubre. Justo en el día en que se abre la nueva edición del Festival In-Edit Madrid que es el muestreo de documentales musicales y que ocupará la sede del cine Proyecciones de Madrid hasta el 3 de noviembre.

En la convocatoria de este año hay una tacada de nombres más que atractivos. David Bowie, PJ Harvey, ZZ Top, Suede, David Crosby, Suzi Q., Miles Davis, Kate Nash...Así hasta dieciocho películas.

Ese día 30 de octubre haremos el programa en directo (vente si quieres ver cómo se hace la radio en directo desde fuera de nuestra casa de Prado del Rey) y tenemos trío de ilustres como invitados. La dirección del festival, Cristian Pascual, nos contará como se presenta el cartel; con Niño de Elche hablaremos de ese documental "Todos somos niños", con localización en Bolivia y que ha dirigido Sergi Cameron y también nos visitará David Trueba que es el responsable de la cinta "Si me borrada el viento lo que yo canto" , que justo inaugurará unas horas más tarde el festival y en la que habla de la figura de Chicho Sánchez Ferlosio.