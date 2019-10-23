Niño de Elche en la exposición 'Más-que-humanas' del Museo Thyssen-Bornemisza

Radio 3 Extra te invita a una actividad artística muy especial el próximo jueves 31 de octubre a las 19.30h en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en Madrid. Te proponemos ver a Niño de Elche interactuando con la obra del artista argentino Tomás Saraceno.

El Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) ha organizado la exposición Más-que-humanas en el museo hasta el próximo 1 de diciembre. La muestra invita a reflexionar sobre las tecnologías humanas y no humanas, la cultura del Antropoceno, nuestra propia inteligencia y la de otras especies y también la atracción y el poder de lo desconocido.

Obra de Tomás Saraceno para la exposición 'Más-que-humanas' del Museo Thyssen-Bornemiszarne

Niño de Elche planteará con su voz sinergias con la instalación creada por Saraceno. Ocurrirá en el auditorio del Thyssen y será algo excepcional que se convertirá en un contenido audiovisual de Radio 3 Extra.