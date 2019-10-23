Niño de Elche en la exposición 'Más-que-humanas' del Museo Thyssen-Bornemisza
- El jueves 31 de octubre a las 19.30h en el auditorio del Thyssen, en Madrid
Radio 3 Extra te invita a una actividad artística muy especial el próximo jueves 31 de octubre a las 19.30h en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en Madrid. Te proponemos ver a Niño de Elche interactuando con la obra del artista argentino Tomás Saraceno.
El Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) ha organizado la exposición Más-que-humanas en el museo hasta el próximo 1 de diciembre. La muestra invita a reflexionar sobre las tecnologías humanas y no humanas, la cultura del Antropoceno, nuestra propia inteligencia y la de otras especies y también la atracción y el poder de lo desconocido.
Niño de Elche planteará con su voz sinergias con la instalación creada por Saraceno. Ocurrirá en el auditorio del Thyssen y será algo excepcional que se convertirá en un contenido audiovisual de Radio 3 Extra.
Sobre los artistas
El creador argentino Tomás Saraceno es conocido por proyectos de investigación y por sus colaboraciones con arañas para explorar las complejas formas de la arquitectura o la cultura arácnida. Estos paisajes flotantes enredados crean conexiones sensoriales y vivas a través de los ecosistemas.
Niño de Elche es uno de los artistas más trasgresores y personales del panorama musical actual. En su obra, ha mostrado la intensa mirada sobre el flamenco clásico y también la experimentación más vanguardista. Creador inquieto, participó en el proyecto Suena Guernica de Radio 3 Extra en el Museo Reina Sofía. También ha creado piezas de electrónica y es poeta y activista.