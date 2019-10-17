Museo Joven vuelve a Madrid con bandas emergentes

Vuelve Museo Joven a Madrid. Los días 19 y 20 de octubre bandas emergentes y artistas de la nueva escena nacional serán los protagonistas de cinco conciertos gratuitos en dos museos nacionales.

El sábado 19, el dúo Kids from Mars será el encargado de inaugurar el ciclo en el Museo Arqueológico Nacional a partir de las 18:00h, ofreciendo su fresca mezcla de música electrónica y melodías de voz. Tras ellos llegarán las valencianas Lisasinson y su sonido punk pop burbujeante, a las 20:00h.

Ya el domingo 20, tomará el relevo La Creativa Junior Big Band a las 12:00h. Una consolidada formación de jóvenes, surgida de la Escuela de Música Creativa, con un amplio repertorio que abarca jazz, música latina o soul. La música urbana tendrá también su hueco a partir de las 13:00h, con la melodiosa voz de Laura Llera.

Además, la cultura hip hop tendrá su propio espacio en el Museo Nacional de Antropología la tarde del 19 de octubre, acercando el mundo del breakdance y el rap a través de un taller y el concierto del artista Yslem (21:00h).

Todo ello enmarcado en una iniciativa que cuenta con una extensa programación de actividades culturales distribuidas por toda la geografía española, con el objetivo de crear un vínculo entre los jóvenes y los museos.